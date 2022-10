Foot - Mercato - PSG

Mercato : Seko Fofana a snobé le PSG, le RC Lens s’enflamme

Publié le 2 octobre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain mis à jour le 2 octobre 2022 à 14h01

Annoncé dans les petits papiers de Luis Campos au PSG lors du dernier marché des transferts, Seko Fofana est finalement resté au RC Lens. L’Ivoirien a même prolongé jusqu’en 2025. Un signal fort envoyé par les Sang et Or. Et forcément, du côté de Lens, on es plus heureux que jamais à l’idée d’avoir réussi à conserver Fofana.

Ces images étaient impressionnantes. Le 31 août dernier, c’est sur la pelouse de Bollaert, devant tous les supporters du RC Lens, que Seko Fofana annonçait sa prolongation jusqu’en 2025. Courtisé pourtant par le PSG et d’autres clubs européens, l’Ivoirien a fait le choix de rester dans le nord de la France. Fofana poursuit ainsi sa belle histoire avec le RC Lens.

« C'est bien une histoire de fou »

Et ce dimanche, pour L’Equipe , le RC Lens est revenu sur cette prolongation de Seko Fofana. Tout d’abord, Florent Ghisolfi, directeur sportif, a confié : « C'est bien une histoire de fou. À l'époque, on n'avait pas le même statut. C'était le joueur qui allait nous faire passer un cap, valider notre projet du maintien. Notre Ibrahimovic à nous. Chaque été, les gens attendaient son départ. Là, il va faire une saison de plus. C'est un signal fort. Cela veut dire que le club est capable de garder un des meilleurs milieux de la L1. De faire cet effort humain et financier. Il nous a dit, "Vous êtes ambitieux dans le recrutement". On a senti de la fierté chez les autres joueurs. Ils mesuraient qu'on était armés ».

« Son départ aurait été une grosse perte »