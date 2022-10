Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Il a snobé Campos, Seko Fofana se justifie

Publié le 2 octobre 2022 à 09h10 par Arnaud De Kanel

Alors qu'il était annoncé dans le viseur du PSG, Seko Fofana a finalement prolongé son bail avec le RC Lens en toute fin de mercato. Convaincu que les Sang et Or pouvaient encore progresser, l'Ivoirien a décidé de snober Luis Campos. De plus, les dirigeants lensois ont montré qu'ils comptaient sur lui ce qui a énormément impacté sa décision.

Il faisait parti des nombreux noms de la liste de Luis Campos pour le mercato du PSG qu'il a préféré ne pas rejoindre. Seko Fofana a enfin dévoilé pourquoi il avait refusé les avances du club francilien.

«On a une très bonne équipe»

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Seko Fofana explique ce qui l'a convaincu de rester à Lens plutôt que d'aller au PSG. « Si j'étais parti, il aurait fallu que tout soit réuni. Sur certains côtés, je m'y retrouvais. Mais sur le plan humain, je ne savais pas. Ici, j'ai beaucoup de responsabilités. On a une très bonne équipe, mieux armée, avec une bonne ambiance. Je crois en nous, au projet. Si je suis resté, c'est parce que nous sommes capables de progresser » a-t-il avoué.

«La décision a été simple»