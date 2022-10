Foot - Mercato - PSG

Campos doit-il mettre le paquet sur Vlahovic pour épauler Mbappé ?

Publié le 2 octobre 2022 à 08h00 par La rédaction

Le recrutement effectué par le PSG n'a conquis personne en interne, pas même Kylian Mbappé, qui espérait accueillir un véritable numéro 9. Pour remédier à ce souci, Luis Campos aurait ciblé Dusan Vlahovic selon les informations divulguées par la presse italienne. Mais l'international serbe ne semble pas enclin à quitter la Juventus. Selon vous, le PSG doit-il insister ?

Malgré l'arrivée de six recrues, le PSG est frustré. Que ce soit Luis Campos ou Christophe Galtier, tous déplorent l'absence d'un défenseur central, mais aussi celle d'un véritable avant-centre. « On aurait aimé avoir un attaquant avec un autre profil pour avoir une variété, c’est comme ça. C’est très rare d’être satisfait d’un mercato, mais on sait avec Luis que le président a fait le maximum pour que nous soyons satisfaits » a admis Christophe Galtier en conférence de presse ce jeudi.

« A Paris, on me demande de faire le pivot »

Lors du dernier rassemblement avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a également évoqué sa frustration puisque cela a un impact sur son positionnement sur le terrain. « J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent » avait confié la star du PSG, qui s'était vue promettre l'arrivée d'un buteur du calibre de Robert Lewandowski.

Le PSG cible Vlahovic pour épauler Mbappé

L'international polonais a filé à Barcelone. Et en coulisse, Luis Campos ferait son possible pour effacer cet échec. Selon les informations de Calciomercato.com et de Tuttosport, le responsable du PSG envisagerait de recruter Dusan Vlahovic, lié à la Juventus jusqu'en 2026 et auteur de quatre buts en Serie A. Aucune offre n'aurait encore été transmise, le dossier étant encore à ses balbutiements. Même si les négociations n'ont pas encore débuté, une tendance claire se dégage.

La Juventus lâche sa réponse au PSG