Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Mbappé a parlé, Campos est en train de ramer

Publié le 2 octobre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble avoir validé une bonne partie du recrutement du PSG à l’intersaison. Mais pour le buteur parisien, il manquerait une pièce en attaque. Afin de remédier à cette situation, Luis Campos aurait jeté son dévolu sur Dusan Vlahovic notamment, mais cette piste pourrait ne mener à rien.

Après avoir été omniprésent sur la pelouse du Stade de France face à l’Autriche la semaine dernière, Kylian Mbappé justifiait sa belle performance sous le maillot des Bleus, estimant être plus libre en Équipe de France qu’au PSG dans ses courses. « J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

Transferts - PSG : Campos peut avoir des regrets, un gros coup du mercato était disponible https://t.co/CKTAsoun5A pic.twitter.com/BCDEknxFWD — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Mbappé mécontent du recrutement offensif du PSG ?

Un message caché de la part de Kylian Mbappé qui servirait à souligner l’échec de Luis Campos, conseiller football du PSG à attirer un attaquant de position à l’intersaison alors que Robert Lewandowski, Gianluca Scamacca, Marcus Rashford ou encore Rafael Leao ont été courtisé par Campos.

Après Moukoko, Campos penserait à Vlahovic

Pour se racheter auprès de Kylian Mbappé, Luis Campos songerait à mettre la main sur Dusan Vlahovic ou encore Youssoufa Moukoko d’après Sport BILD. Pour ce qui est de Vlahovic, c’est Tuttosport qui souligne un supposé intérêt du conseiller football du PSG pour l’avant-centre arrivé à la Juventus en janvier 2022. À Paris, on considérerait même que le Serbe serait le partenaire d’attaque idéal pour Kylian Mbappé.

La Juventus et Vlahovic ne veulent pas se quitter