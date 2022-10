Foot - Mercato - PSG

PSG : Xavi Simons reçoit un énorme message après son transfert

Publié le 1 octobre 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Xavi Simons est parti librement et gratuitement. Transféré pour 0€ au PSV Eindhoven, le crack de 19 ans fait le bonheur du club néerlandais, mais surtout de Sávio. Interrogé sur Xavi Simons, l'attaquant brésilien a fait passer un message très fort sur son arrivée.

Tout comme Angel Di Maria et Kylian Mbappé, Xavi Simons était en fin de contrat le 30 juin 2022. Si le numéro 7 du PSG a prolongé de trois saisons son aventure en rouge et bleu, El Fideo et le crack néerlandais n'ont pas eu cette chance.

Sávio est tombé sous le charme de Xavi Simons

En effet, les hautes sphères du PSG ont décidé de ne pas retenir Angel Di Maria et Xavi Simons. Ainsi, l'attaquant argentin de 34 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Juventus, tandis que la pépite néerlandaise de 19 ans a migré vers le PSV Eindhoven pour 0€. Arrivé il y a quelques mois au sein du club d'Eredivie, Xavi Simons a déjà un grand admirateur dans son équipe : Sávio.

«Je suis très reconnaissant qu'il soit là»

Lors d'un entretien accordé à Voetbal Primeur, Sávio s'est enflammé pour le transfert de Xavi Simons du PSG vers le PSV Eindhoven. « Avec Xavi Simons, je peux communiquer parfaitement et je suis très reconnaissant qu'il soit là. Il essaie de m'aider pour tout, que ce soit sur le terrain ou en dehors » , s'est réjoui le crack brésilien de 18 ans, avant d'en rajouter une couche.

«Xavi est vraiment un exemple pour moi»