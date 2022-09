Foot - Mercato - PSG

Nouvelles révélations XXL sur le dossier Xavi Simons

Publié le 15 septembre 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du centre de formation du PSG, Xavi Simons a décidé de s'exiler pour retrouver du temps de jeu dans un grand championnat européen et enchaîner les rencontres. Le milieu de terrain s'est engagé avec le PSV Eindhoven, mais le PSG aurait inséré une clause de rachat. Une information démentie par le club néerlandais.

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos s'est séparé de plusieurs jeunes, notamment de Xavi Simons. Le jeune milieu de terrain a rejoint le PSV Eindhoven cet été. Au moment de son départ, le jeune joueur avait justifié son choix.

Xavi Simons avait justifié son transfert

« Le PSV est un grand club. L’ambition exprimée par la direction m’a rendu plus enthousiaste. J’ai parlé à l’entraîneur très rapidement, il m’a beaucoup parlé du projet du club. Je suis comment il veut jouer et comment il voit mon rôle. Je suis à un moment de ma carrière où je dois commencer à avoir du temps de jeu. C’est possible ici » avait déclaré Xavi Simons au moment de son départ.

Aucune clause de rachat dans le contrat