PSG : Le feuilleton Marco Verratti prend un tournant inattendu

Publié le 15 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Luis Campos aimerait blinder deux joueurs du PSG en les personnes de Presnel Kimpembe et de Marco Verratti. Cependant, à en croire Le Parisien, l’épisode Xavi Simons compliquerait la tâche du conseiller football du PSG dans le dossier Verratti.

À l’automne 2019, Marco Verratti prolongeait son contrat au PSG, ce qui lui permettait d’être contractuellement lié au club de la capitale jusqu’en juin 2024. Cet été, Verratti a soufflé sa dixième bougie en tant que milieu de terrain du Paris Saint-Germain et semblerait aspirer à plus.

Les premières discussions ont été entamées pour Verratti

Du haut de ses 29 ans, Marco Verratti pourrait voir son engagement contractuel envers le PSG être rallongé. D’après L’Équipe , Luis Campos aurait déjà initié les premières discussions avec le clan Marco Verratti à la fin du mercato estival.

Une prolongation compromise à cause de Xavi Simons ?