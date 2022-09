Foot - Mercato - PSG

PSG : Gerrard, Lampard… Campos a recruté un crack

Publié le 15 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG s’est renforcé, notamment au milieu de terrain. En fin de mercato, le club de la capitale est alors allé chercher Carlos Soler du côté de Valence. A 25 ans, l’Espagnol a ainsi posé ses valises à Paris, rejoignant l’effectif de Christophe Galtier au sein duquel il pourrait énormément apporter.

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler… Durant le dernier mercato estival, le PSG a considérablement renouvelé son milieu de terrain. Alors qu’il fallait mieux entourer Marco Verratti, Luis Campos s’est activé pour répondre à ce besoin. Le conseiller sportif du PSG est alors notamment allé chercher Carlos Soler à Valence. L’Espagnol a d’ailleurs signé un contrat jusqu’en 2027 avec les champions de France.

« Il m'a toujours rappelé des joueurs comme Gerrard ou Lampard »

Journaliste espagnol et suiveur de Valence, Hector Gomez en a d’ailleurs dit plus sur Carlos Soler. A quoi faut-il s’attendre avec la recrue estivale du PSG ? A l’occasion d’un entretien accordé à Culture PSG , il a notamment expliqué : « Il m'a toujours rappelé des joueurs comme Steven Gerrard ou Frank Lampard. Des joueurs qui n'ont pas eu véritablement un grand parcours avec plusieurs clubs mais qui ont marqué beaucoup de buts et apporté beaucoup ».

« C'est un grand joueur d’équipe »

« C'est un grand joueur d'équipe et il peut progresser beaucoup avec de grands joueurs à ses côtés. Dans l'équipe nationale espagnole, ses performances ont toujours été élevées car il est très bien entouré. Peut-être que les fans du PSG ne le connaissent pas, mais c'est un très bon joueur », a-t-il ajouté à propos de Carlos Soler.

« Un milieu de terrain offensif, doté d'une belle frappe de balle »