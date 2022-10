Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À peine ouvert, ce dossier de Campos tourne mal

Publié le 1 octobre 2022 à 16h00 par Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a parlé et réclamerait en coulisse le recrutement d’un attaquant de pointe pour qu’il puisse tenir un rôle de fixation et que lui-même ait la possibilité de tourner autour de lui. Et alors que Luis Campos songerait à Dusan Vlahovic, le conseiller football du PSG serait déjà en grande difficulté.

Et si Kylian Mbappé avait placé un dossier XXL sur le bureau de Luis Campos lors de la trêve internationale ? En plein rassemblement avec l’Équipe de France, l’attaquant du PSG soulignait une différence criante entre son rôle dans l’animation offensive des Bleus et au Paris Saint-Germain. « J’ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu’il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans l’espace, demander les ballons. A Paris, c’est différent il n’y a pas ça, on me demande de faire le pivot, c’est différent ».

Mis sous pression par Mbappé, Campos surveillerait Moukoko

D’après les informations de Sport BILD , Luis Campos aurait pris Kylian Mbappé au mot. Le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Youssoufa Moukoko, la pépite de 17 ans évoluant au Borussia Dortmund et sous contrat jusqu’en juin 2023. Cependant, et bien que le BvB ait fait part de sa volonté de le conserver via les propos de Sebastian Kehl, une offre concrète n’aurait pas encore été dégainée par le Borussia Dortmund.

Après Moukoko, Campos pense à Vlahovic

Outre la piste menant à Youssoufa Moukoko, Tuttosport a révélé ce samedi que le PSG aurait des vues sur Dusan Vlahovic. Le buteur serbe de la Juventus serait même qualifié d’élément parfait aux yeux du Paris Saint-Germain en terme de complémentarité avec Kylian Mbappé. Néanmoins, le PSG se heurterait déjà à la réticence de la direction de la Juventus. La Vieille Dame compterait sur Vlahovic et ce, pour les prochaines années à venir.

Vlahovic veut rester à la Juventus