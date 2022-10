Foot - Mercato - PSG

PSG : Di Maria, Cavani, Ibrahimovic...Les 10 plus gros départs à 0€

Publié le 1 octobre 2022 à 13h00 par Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG a vu de gros joueurs partir librement et gratuitement dans un nouveau club à la fin de leur engagement, et notamment Zlatan Ibrahimovic, Angel Di Maria ou encore Edinson Cavani. Voici le top 10 des départs à 0€ du PSG sous l'ère QSI.

En 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. En effet, QSI a décidé de racheter le club parisien pour qu'il puisse « rêver plus grand » . Si depuis l'arrivée des nouveaux propriétaires et de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence le PSG a enchainé les gros coups sur le marché des transferts, il a également vu des tops joueurs prendre le large, et ce, sans rentabiliser leur départ.

Angel Di Maria, Thiago Silva et Edinson Cavani les derniers partis

En effet, le PSG a laissé filer un grand nombre de joueurs librement et gratuitement ces dix dernières années. D'ailleurs, lors du mercato estival qui vient de se terminer, Angel Di Maria a signé pour 0€ à la Juventus, et ce, parce qu'il était lié au PSG jusqu'au 30 juin 2022 et que Leonardo - l'ex-directeur sportif du club - a préféré ne pas le prolonger.

Adrien Rabiot, Dani Alves et Gianluigi Buffon libérés en 2019

Un an plus tôt, Leonardo avait pris la même décision pour Thiago Silva et Edinson Cavani. En effet, l'ancien directeur sportif du PSG a préféré les voir partir pour 0€ dans un nouveau club, plutôt que de les prolonger. Et si l'ancien capitaine du PSG a accepté de jouer le final 8 de la Ligue des Champions avant de signer à Chelsea, Edinson Cavani - qui a rejoint Manchester United librement et gratuitement - a refusé de disputer la compétition avec le PSG.

Kingsley Coman et Jérémy Ménez ont pris la porte en 2014