Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable aveu de Di Maria sur son transfert

Publié le 1 octobre 2022 à 12h15 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec le PSG, Angel Di Maria a été transféré librement et gratuitement vers la Juventus lors du dernier mercato estival. A Turin depuis seulement quelques mois, El Fideo est déjà comme un poisson dans l'eau chez les Bianconeri. Comme l'a avoué Angel Di Maria, il se sent comme chez lui à la Juve depuis sa signature.

Alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme le 30 juin dernier, Angel Di Maria n'a pas été prolongé par son club. Contraint de se trouver une nouvelle équipe, El Fideo s'est engagé librement et gratuitement en faveur de la Juventus pour une durée d'une saison. Et comme il l'a révélé lui-même, Angel Di Maria (34 ans) se sent comme chez lui à Turin depuis le premier jour.

Mercato - PSG : Barcelone, contrat... L'énorme sortie de Luis Suarez sur la polémique Messi https://t.co/7hqVcFr6d7 pic.twitter.com/5aRnFAZKol — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

«J'avais l'impression d'être à la Juventus depuis quatre ou cinq ans»

Lors d'un entretien accordé à 433 , Angel Di Maria a fait une annonce très forte sur son transfert du PSG à la Juventus. « Cette photo (du 17 juillet avec Alex Sandro, Paulo Dybala, Danilo, Paul Pogba et Arthur) date de mon quatrième ou cinquième jour en tant que bianconero. J'avais l'impression d'être à la Juventus depuis quatre ou cinq ans. Cette photo montre l'affection et ce que la Juventus est vraiment : une grande famille » , a confié Angel Di Maria, avant d'en rajouter une couche.

«J'ai l'impression d'être chez moi depuis le premier jour»