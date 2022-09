Foot - Mercato - PSG

PSG : Di Maria, Paredes… Campos avait un objectif sur le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 21h30 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG s’était fixé de gros objectifs concernant le dégraissage de l’effectif de Christophe Galtier. Et au final, tous les indésirables ont été exfiltrés, que ce soit dans le cadre d’un transfert ou bien en prêt, avec ou sans option d’achat. Luis Campos a donc réussi à se débarrasser des joueurs qu’il ne voulait, réalisant au passage l’un de ses gros objectifs au PSG.

Thilo Kehrer, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Abdou Diallo, Julian Draxler, Mauro Icardi… Voilà quelques uns des joueurs qui ont quitté le PSG durant l’intersaison. Plus désirés au sein du club de la capitale et pas dans les plans de Christophe Galtier, ils ont ainsi fait leurs valises. Un grand ménage au sein du vestiaire du PSG qui redistribue ainsi les cartes au niveau des affinités. Un moyen également pour Luis Campos de mettre un terme aux tensions entre les clans, un phénomène qui a gangréné le vestiaire parisien ces dernières saisons.

Mercato - PSG : Après son transfert du PSG, Julian Draxler s’enflamme https://t.co/MlVbVK9ERB pic.twitter.com/D7XRemxxuk — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

La guerre des clans au PSG, c’est terminé

Dans cette guerre des clans au PSG, on se rappelle des tensions entre les Brésiliens, les Argentins et les Français. A son arrivée au sein du club de la capitale, Luis Campos s’est donc activé pour remédier à cela. Ainsi, comme le révèle Le Parisien ce vendredi, l’objectif du Portugais et de Christophe Galtier était ainsi de briser ces différents groupes au sein du vestiaire et donc de ramener un peu d’ordre en interne.

Tout s’explique pour Di Maria et Paredes…

Et c’est dans cette volonté de briser les clans du PSG qu’Angel Di Maria n’a pas été prolongé et que Leandro Paredes a été envoyé à la Juventus, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Les deux Argentins étaient très proches de Lionel Messi et de Neymar. Un groupe qui était alors très influent que ce soit dans la vie quotidienne ou même dans les décisions de Mauricio Pochettino. Et ce groupe était même opposé certaines fois à Kylian Mbappé.