Foot - Mercato

Messi, Dembélé, Nkunku… Les infos mercato du 30 septembre

Publié le 30 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG propose 30M€ par an à Messi

Désireux de prolonger au plus vite certains cadres de l'effectif à l'image de Lionel Messi, le PSG est prêt à miser gros sur l'international argentin ! Selon les révélations de la Cadena Ser, l'ancien Barcelonais disposerait déjà d'une offre de prolongation formulée par la direction du PSG, et qui s'élève à hauteur de 30M€ par an. Il s'agirait d'un nouveau contrat d’un an supplémentaire, plus une autre année en option, soit potentiellement jusqu'en 2025.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Nkunku aurait choisi Chelsea

Annoncé dans le viseur du PSG cet été, son club formateur, Christopher Nkunku pourrait finalement prendre la direction de la Premier League ! Sport Bild annonce ce vendredi que l'attaquant français du RB Leipzig aurait passé une visite médicale à Francfort courant septembre dans le cadre d’un éventuel transfert à Chelsea en fin de saison , et il devrait donc rejoindre les Blues lors du mercato estival 2023. Reste à connaitre le montant de l'opération.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Nouvelle prolongation pour Ousmane Dembélé au Barça ?