Le feuilleton Dembélé est relancé, ça s’active en coulisses

Publié le 30 septembre 2022 à 10h10 par Hugo Chirossel

Alors qu’il a récemment prolongé son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2024, le feuilleton Ousmane Dembélé pourrait être relancé. L’international français a une clause libératoire de 50M€, activable dès l’été prochain. Le Barça a peur de voir son joueur s’en aller dans un an et souhaite donc de nouveau étendre son bail au plus vite.

Le feuilleton Ousmane Dembélé avait animé toute la deuxième partie de saison dernière, mais cela ne pourrait être que partie remise. En effet, L’Équipe révélait il y a quelques jours que l’international français avait une clause libératoire fixée à 50M€ et activable dès l’été prochain.

Une situation qui inquiète en interne

Ce vendredi, Mundo Deportivo confirme le montant de cette clause et indique que la situation inquiète au sein du FC Barcelone. En effet, les Blaugrana comptent sur lui et ne veulent absolument pas le voir partir dans quelques mois. Dans cette optique, ils souhaitent de nouveau prolonger son contrat, cette fois-ci jusqu’en 2026.

