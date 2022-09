Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Les grandes annonces de Batlles pour le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 07h30 par Thibault Morlain

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE a dû se reconstruire durant l’intersaison. Les Verts ont alors connu de nombreux changements. Ça a commencé sur le banc de touche avec l’arrivée de Laurent Batlles, puis sur le mercato avec l’arrivée de plusieurs joueurs. L’ASSE a ainsi attiré différents joueurs, mais cela pourrait ne pas s’arrêter là. En janvier, ça pourrait encore bouger dans le Forez.

Au terme d’une saison catastrophique, l’ASSE est donc descendue en Ligue 2. Forcément, les Verts ont dû s’adapter et mettre en place un nouveau projet. Cela s’est alors traduit par différents départ et plusieurs arrivées, le tout diriger par Laurent Batlles, le nouvel entraîneur stéphanois. Forcément, l’objectif de ce nouveau projet est de retrouver la Ligue 1 le plus vite possible, mais depuis le début de la saison, c’est compliqué pour l’ASSE, qui occupe actuellement la 18ème place, bien loin donc du haut du tableau.

Mercato - ASSE : Révélations sur les coulisses de ce transfert de Batlles https://t.co/gnCShwkkUW pic.twitter.com/xgtM7BEhQ6 — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Batlles sait ce qu’il veut

Pour tenter d’inverser la tendance, l’ASSE pourrait donc profiter du mercato hivernal de janvier pour apporter quelques retouches à l’effectif de Laurent Batlles. L’entraîneur des Verts sait d’ailleurs ce qu’il veut pour améliorer son équipe. A l’occasion d’un entretien accordé au Dauphiné , Batlles a expliqué : « Je pense qu’il nous manque un joueur qui puisse nous amener de la vitesse, quelques buts et passes décisives dans les couloirs. La cellule de recrutement est en train de travailler ».

« Je souhaite qu’il reste »