Foot - Mercato - PSG

PSG : Une incroyable décision pour le transfert de Paredes ?

Publié le 30 septembre 2022 à 07h00 par Pierrick Levallet

Prêté avec option d’achat à la Juventus cet été, Leandro Paredes pourrait finalement ne pas s’éterniser à Turin. Encore en difficulté cette saison, le club turinois serait prêt à prendre une décision fracassante concernant l’avenir de l’Argentin. Le joueur de 28 ans pourrait ainsi alors son retour au PSG, où il n’était plus vraiment désiré cet été.

Cet été, Luis Campos a entrepris une grande opération dégraissage au sein de l’effectif du PSG. Le conseiller sportif parisien avait alors bouclé un bon nombre de départs, dont celui de Leandro Paredes. N’étant plus vraiment indispensable au groupe de Christophe Galtier, l’Argentin a été prêté avec option d’achat à la Juventus. Cette dernière pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. D’ailleurs, la formation italienne pourrait prendre une décision radicale en fin de saison si les objectifs ne sont pas atteints.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre en vue pour Leandro Paredes ? https://t.co/FTCwhMxWLE pic.twitter.com/BrkCyZrDyB — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

La Juventus est prête à laisser filer Paredes

Comme le rapporte CalcioMercato.it , certaines rumeurs commenceraient à émerger quant à l’avenir de Leandro Paredes à la Juventus. Alors que l’option d’achat d’environ 20M€ pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions, la Juventus pourrait se résoudre à tirer un trait sur l’Argentin si elles ne sont pas remplies. En grande difficulté ces dernières années, la Vieille Dame ne voudrait pas se mettre encore plus de bâtons dans les roues.

Un destin à la Morata pour Paredes ?

Avec une saison délicate et le possible départ de Massimiliano Allegri, la Juventus s’interrogerait sur la nécessité de débourser autant d’argent pour Leandro Paredes. Surtout que pour l’instant, les performances de l’Argentin ne seraient pas vraiment incroyables aux yeux de la direction turinoise. De ce fait, Leandro Paredes pourrait connaître le même destin qu’Alvaro Morata et retrouver le PSG à l’issue de la saison. Luis Campos pourrait alors avoir encore une fois le cas du joueur de 28 ans à gérer lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre...