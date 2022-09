Foot - Mercato - OM

OM : Tudor a remplacé Sampaoli, voilà ce qui a changé à l’OM

Publié le 30 septembre 2022 à 07h15 par Thibault Morlain

Ce n’était pas prévu et pourtant, l’OM a dû se trouver un nouvel entraîneur. En effet, cet été, Jorge Sampaoli a décidé de claquer la porte et pour le remplacer, Pablo Longoria est allé chercher Igor Tudor. Forcément, cela a engendré certains changements pour les joueurs de l’OM. Amine Harit a d’ailleurs évoqué les différences entre l’Argentin et le Croate.

La terre a tremblé cet été à l’OM. En effet, à la surprise générale, après avoir réalisé une excellente saison dernière, Jorge Sampaoli a décidé de quitter ses fonctions, mécontent notamment du mercato. De quoi alors obliger Pablo Longoria à se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et pour l’OM, la solution s’est nommée Igor Tudor, qui a donc pris place sur le banc de touche marseillais.

« La manière de jouer n’est pas la même »

Avec ce changement d’entraîneur, certaines choses ont changé à l’OM. Quoi ? La question a été posée à Amine Harit ce jeudi. En conférence de presse, le Marocain a notamment expliqué : « Les différences entre Sampaoli et Tudor ? Déjà le dispositif n’est pas le même. La manière de jouer n’est pas la même. Il faut s’adapter. Tudor a un style plus direct, porté vers l’avant. Il me demande d’attaquer mais aussi des tâches défensives ».

« C’est différent, mais pas autant que ça »