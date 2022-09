Foot - Mercato - OM

OM : L’énorme mise au point du clan Gerson sur son avenir

Publié le 30 septembre 2022 à 20h00 par Thibault Morlain

Dernièrement, de nombreuses rumeurs ont concerné l’avenir de Gerson. Il avait alors notamment été question d’un possible départ en janvier pour le milieu de terrain. Face à ces différents bruits, Marcao, père et agent de Gerson, a tenu à mettre les choses au point. Et pour le Brésilien, il n’est absolument pas question d’un départ.

Homme fort de Jorge Sampaoli, Gerson a un peu plus de mal depuis la prise de fonction d’Igor Tudor sur le banc de l’OM. Des difficultés qui ont alors fait naitre certaines rumeurs. Ainsi, au Brésil, il avait notamment été expliqué que Gerson, malheureux sur la Canebière, envisageait un possible départ lors du prochain mercato hivernal. Il était également précisé qu’Aston Villa pourrait revenir à la charge pour le milieu de terrain de l’OM.

Mercato - OM : McCourt, démission... Vézirian lâche encore une bombe sur la vente du club https://t.co/jDGgaySECy pic.twitter.com/NV0eM1CIzH — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Notre volonté est de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille »

Faut-il alors s’attendre à un départ de Gerson en janvier ? Le père et agent du joueur de l’OM s’est prononcé sur la question. Ainsi, dans un entretien accordé à SportMed TV , Marcao a assuré à propos de Gerson : « La situation est la suivante. Nous sommes des salariés de l’OM. Si le club pense que Gerson doit être vendu, nous écouterons le club. Mais notre volonté est de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille ».



« J’ai un message à faire passer pour le futur de Gerson. Il est un salarié de l’OM. Si le veut que l’on parte, on partira. Mais si le club veut que l’on reste, on restera. Nous sommes vraiment très heureux à l’Olympique de Marseille », a ensuite assuré le père de Gerson.

« Tout va bien, il n’y a aucun problème »