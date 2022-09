Foot - OM

OM : Le cas Gerson fait énormément parler à Marseille

Publié le 29 septembre 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

A l’instar de Dimitri Payet, Gerson a lui aussi énormément de mal avec Igor Tudor. Le changement d’entraîneur à l’OM n’a pas arrangé le Brésilien, qui rencontre certaines difficultés depuis le début de la saison. Décevant, Gerson doit relever la tête pour retrouver le niveau qui était le sien à la fin de la saison dernière. De quoi faire énormément parler du côté de l’OM. Ce jeudi, ce sont Igor Tudor et Amine Harit qui se sont livrés sur l’international auriverde.

Recruté à l’été 2021 par l’OM, Gerson était la priorité de Jorge Sampaoli. Si le milieu de terrain a eu quelques difficultés à son arrivée, l’entraîneur argentin avait finalement vu juste étant donné la fin de saison dernière de Gerson. Mais voilà, Sampaoli est parti, Igor Tudor est arrivé et l’ancien de Flamengo a du mal à enchainer. En effet, sous les ordres du Croate, le milieu de terrain marseillais est en difficulté depuis le début de la saison. Il fait d’ailleurs l’objet de nombreuses critiques. Gerson se retrouve par conséquent au centre des discussions comme cela a été le cas ce jeudi à Marseille.

« J'en attends plus de lui »

Présent en conférence de presse ce jeudi à la veille de la rencontre entre l’OM et Angers, Igor Tudor a ainsi été questionné sur le cas Gerson. Et l’entraîneur de l’OM a fait une grosse annonce à propos du Brésilien : « Demain il débutera le match. C'est un joueur fort pour nous, j'en attends plus de lui. A lui de montrer qu'il peut être décisif surtout quand il joue dans les trois de devant ».

« Il a toujours le sourire »