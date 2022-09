Foot - Mercato - OM

McCourt, démission... Vézirian lâche encore une bombe sur la vente

Publié le 30 septembre 2022 à 18h00 par Dan Marciano

Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud quittent le Conseil de Surveillance de l'OM. Les deux hommes prennent du recul et laissent leur place à Jeffrey James Ingram et Barry Cohen. De quoi mettre le feu aux poudres. Certains supporters ont interprété ces départs comme un signe annonciateur de la vente prochaine de l'OM. McCourt a mis fin aux rumeurs, mais Thibaud Vézirian continue d'annoncer le départ prochain de l'Américain.

Nouvel épisode dans le feuilleton autour de la vente de l'OM. Tout est parti d'une publication du club marseillais. Mercredi soir, il annonce le départ de Frank McCourt du Conseil de Surveillance de l'OM. Interrogés sur ce sujet, des membres du club évoquent une « réorganisation interne sans conséquences sur l’engagement et le statut d’actionnaire du dirigeant américai n ». Mais sur les réseaux sociaux, certains supporters marseillais ont remis au cœur de l'actualité les rumeurs sur une possible vente de l'OM et sur l'arrivée de nouveaux actionnaires venus d'Arabie Saoudite.

McCourt et Eyraud quittent le Conseil de Surveillance de l'OM

Surtout que quelques heures plus tard, RMC Sport annonçait également le départ prochain de Jacques-Henri Eyraud, qui continuait à siéger au Conseil de Surveillance de l'OM malgré son départ de la présidence l'année dernière. Alors que les rumeurs se faisait de plus en plus nombreuses, McCourt a été contraint de publier un communiqué ce vendredi.

McCourt dénonce les rumeurs sur son départ

« Aujourd'hui, les fausses informations provoquent de graves dégâts. Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces » a confié le propriétaire de l'OM. De quoi faire taire les rumeurs ? Pas du tout.

« Le processus se met en place, est en cours »