PSG : Julian Draxler sort du silence après son transfert

Publié le 30 septembre 2022 à 16h30 par Thibault Morlain

Cela faisait maintenant plusieurs mois que Julian Draxler était indésirable au PSG. Bien qu’il appréciait son confort au sein de la capitale française, l’Allemand s’est finalement résolu à faire ses valises cet été. Draxler a ainsi pris la direction de Lisbonne, s’engageant avec le Benfica dans le cadre d’un prêt, sans option d’achat. Un changement d’environnement sur lequel s’est confié le milieu offensif.

Durant le dernier mercato estival, le PSG a opéré un gros dégraissage. Les indésirables étaient nombreux au sein de l’effectif de Christophe Galtier. On pouvait notamment retrouver Julian Draxler. Cela faisait maintenant plusieurs mois que l’Allemand ne jouait quasiment plus au PSG. Il a donc fini par partir. Cet été, Draxler s’est alors envolé pour Benfica, où il a été prêté pour la saison.

« Les choses n'allaient pas si bien au travail »

Dans un post sur son compte Linkedin , Julian Draxler est sorti du silence sur son départ du PSG. Ainsi, l’international allemand a notamment expliqué : « Il y a quatre semaines, un nouveau chapitre a commencé pour moi. (…) Je suppose que beaucoup d'entre vous le savent aussi, vous avez été au même endroit pendant longtemps, vous avez trouvé de nouveaux amis à votre travail, vous connaissiez non seulement la culture de l’entreprise, mais dans mon cas aussi la culture nationale. Vous aviez vos routines quotidiennes – et vous étiez dans votre zone de confort, pour ainsi dire. Parce que ma vie privée s'est aussi développée autour de ce métier, j'ai donc rencontré ma copine à Paris, qui m'a donné il y a quelques jours un fils formidable. Mais d'une manière ou d'une autre, les choses n'allaient pas si bien au travail, vous deveniez moins satisfait et à un moment donné, vous deviez faire quelque chose à ce sujet. Mais ce n'est finalement pas si simple ».

