PSG : Le Qatar refroidi par la polémique Galtier ? La réponse

Publié le 30 septembre 2022 à 14h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Christophe Galtier se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique liée à son passage à l’OGC Nice la saison passée et à sa gestion du ramadan, la direction du PSG s’était rencardée à ce sujet avant de le recruter. Et Nasser Al-Khelaïfi n’a rien vu de compromettant pour sa venue au club.

« Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot », lâchait Julien Fournier mercredi soir au micro de RMC Sport, et ce sont donc par ces mots que l’ancien directeur du football de l’OGC Nice a déclenché une vive polémique au sujet de Christophe Galtier.

Une gestion du ramadan qui fait polémique

L’EQUIPE a rebondi dans ses colonnes du jour sur les propos de Fournier et indique que l’entraîneur du PSG était « gêné » que certains de ses joueurs à l’OGC Nice la saison dernière pratiquent le ramadan, estimant qu’un footballeur ou athlète ne peut exprimer pleinement en match avec une alimentation et une hydratation imparfaites. Voilà donc, en plus des divergences sur le mercato, l’origine du clash entre Gatier et Julien Fournier.

Pas un problème pour le PSG

Mais qu’en est-il aux yeux du PSG ? Le Qatar a-t-il eu vent de cette polémique avant de contacter Christophe Galtier et de lui confier le poste d’entraîneur ? Toujours selon les révélations de L’EQUIPE, les dirigeants parisiens - au courant de l’origine du conflit entre Galtier et Fournier portant notamment sur le ramadan - se sont renseignés en coulisses auprès de certains relais niçois pour avoir leur version des faits. Cette affaire n’a pas été jugée compromettante pour Galtier, et le PSG a donc foncé comme prévu sur son profil pour le poste d’entraîneur.