Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clan Al-Khelaïfi a pris ses précautions avec Galtier

Publié le 30 septembre 2022 à 12h45 par Amadou Diawara

Lors de son passage à l'OGC Nice, Christophe Galtier aurait eu une relation très compliquée avec Julien Fournier, et notamment parce qu'il aurait tenter de convaincre certains joueurs de ne pas faire le ramadan. Ayant eu vent de cette affaire, la direction du PSG serait allée à la pêche aux renseignements, avant de finaliser le transfert de Christophe Galtier.

Lorsqu'il était à l'OGC Nice, Christophe Galtier était en très mauvais terme avec Julien Fournier. En effet, l'actuel coach du PSG se serait pris le bec avec l'ancien dirigeant de l'OGC Nice à plusieurs reprises.

Mercato - PSG : Des contacts entre Lionel Messi et Barcelone ? La réponse https://t.co/hdbruemti9 pic.twitter.com/8F8630z1DC — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Le PSG a mené son enquête sur l'affaire du ramadan

D'après L'Equipe , il y a aurait d'ailleurs eu un gros clash entre Christophe Galtier et Julien Fournier à cause de la gestion de l'entraineur français par rapport au ramadan. A en croire le média français, l'actuel technicien du PSG aurait tenté de convaincre les joueurs musulmans de l'OGC Nice de ne pas jeûner, avant de leur imposer de venir au réfectoire pour rester avec le reste du groupe et ainsi favoriser la cohésion collective. Ce qui aurait provoqué la colère de Julien Fournier.

Le PSG a recruté Christophe Galtier en connaissance de cause