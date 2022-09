Foot - Mercato - PSG

PSG : La vérité sur cet échec de la fin du mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’une des priorités de Luis Campos sur le marché des transferts était de recruter un défenseur central pour le PSG. N’ayant pas eu ce qu’il voulait avec Milan Skriniar, retenu par l’Inter Milan, le Portugais a exploré d’autres pistes. L’une d’elles a notamment mené à Axel Disasi, aujourd’hui à l’AS Monaco. Mais là encore, le transfert ne s’est pas concrétisé pour le défenseur central de 24 ans.

Pour lancer son nouveau projet avec Luis Campos, le PSG s’est considérablement renforcé lors du dernier mercato estival. Au total, ce sont 6 nouveaux joueurs qui ont intégré l’effectif de Christophe Galtier. Pas de quoi toutefois satisfaire le Portugais, qui a expliqué qu’il restait sur sa faim. Et pour cause… En effet, Campos n’a pas pu faire tout ce qu’il voulait, ayant notamment échoué dans sa quête d’un nouveau défenseur central. C’était pourtant la grande priorité du PSG. Pour cela, le Portugais avait ciblé Milan Skriniar, mais faute d’accord avec l’Inter Milan, cela ne s’est pas concrétisé. Le PSG aurait alors pensé à d’autres pistes pour la défense centrale. Il avait alors notamment été question d’un intérêt pour Axel Disasi, capitaine de l’AS Monaco.

Mercato - PSG : Le clan Haaland ouvre déjà la porte au Qatar pour un transfert https://t.co/lXdYyKO0Mk pic.twitter.com/0M5pTBwVwG — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

« Aujourd'hui il y a tellement de bruits, de rumeurs »

Annoncé donc dans les petits papiers du PSG, Axel Disasi n’a toutefois pas quitté l’AS Monaco, l’instar donc de Milan Skriniar. Un dossier sur lequel est revenu Paul Mitchell, directeur sportif du club de la Principauté. A l’occasion d’un entretien accordé à Nice Matin , il a notamment expliqué : « Disasi n’a pas eu l’air d’être perturbé après avoir été sollicité par le PSG ? C'est très difficile d'évoluer dans le football aujourd'hui parce qu'il y a tellement de bruits, de rumeurs que les joueurs ne semblent jamais avoir la possibilité de respirer. Axel a grandi petit à petit en tant que joueur et en tant qu'homme. Il est plus mature. On le voit à sa façon de s'exprimer en interview ».

« Aujourd'hui, il culmine à un très haut niveau de performance »