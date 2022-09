Foot - Mercato - PSG

PSG : Le verdict tombe pour le transfert de Messi à Barcelone

Publié le 30 septembre 2022 à 10h45 par Amadou Diawara

Alors que Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat avec le PSG, le FC Barcelone serait à l'affût pour boucler un transfert XXL à 0€. Toutefois, le club emmené par Xavi aurait très peu de chances de rapatrier son ancien capitaine pour le moment. En effet, le Barça aurait plusieurs obstacles à surmonter pour se donner les moyens de ses ambitions.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le vétéran de 35 ans partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation, le FC Barcelone de Xavi serait en embuscade.

Le Barça est ballotage défavorable pour le transfert de Leo Messi

Alors que Lionel Messi est parti librement et gratuitement vers le PSG à l'été 2021, le Barça verrait d'un bon œil l'idée de rapatrier son ancien capitaine et numéro 10 dans les mêmes conditions à l'issue de cette saison 2022-2023. Toutefois, le club catalan ne serait pas du tout armé pour obtenir gain de cause sur ce dossier pour le moment.

Le FC Barcelone n'est pas en mesure de rapatrier Lionel Messi aujourd'hui