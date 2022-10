Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de Suarez sur la polémique Messi

Pour prolonger avec le FC Barcelone à l'été 2021, Lionel Messi aurait réclamé une loge au Camp Nou pour sa famille et celle de Luis Suarez. Alors que cette demande de la Pulga a créé la polémique, El Pistolero a pris position sur le sujet. Et l'international uruguayen a tenu à prendre la défense de l'actuelle star du PSG.

Avant de s'engager librement et gratuitement avec le PSG à l'été 2021, Lionel Messi a tenté de trouver un accord avec Joan Laporta pour prolonger son contrat au FC Barcelone. Pour étendre son bail au Barça, le vétéran de 35 ans avait plusieurs exigences, et notamment celle d'avoir une loge au Camp Nou pour sa famille et celle de son grand ami Luis Suarez. Alors que cette demande de Lionel Messi a provoqué une polémique, El Pistolero a tenu à voler au secours de son ancien coéquipier.

« La polémique sur la loge du Camp Nou réclamée par Lionel Messi pour prolonger à Barcelone ? Ça me fait rire. C'est quelque chose de très normal pour tous les joueurs. Si vous regardez les contrats de n'importe quel footballeur de l'élite, ils doivent tous avoir une loge » , a déclaré Luis Suarez lors d'un entretien accordé à Marca , avant d'en rajouter une couche.

« Moi, par exemple, à l'Atletico, j'ai eu la mienne ; au Nacional, aussi... C'est pourquoi toutes ces spéculations me font rire » , a poursuivi Luis Suarez, actuel pensionnaire de Nacional.

