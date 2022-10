Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Un gros coup de bluff du Barça pour Messi ?

Publié le 1 octobre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Bien que le FC Barcelone ait ouvertement, par le biais de son président, évoqué le retour de Lionel Messi, le PSG n’aurait pas vraiment à s’en faire pour La Pulga tant les finances du Barça et la relation entre le joueur et son ancien président sont délicates.

Pour son deuxième exercice en tant que joueur du PSG, Lionel Messi est parvenu à retrouver sa régularité et multiplie les bonnes performances sous la tunique parisienne alors que le septuple Ballon d’or se montrait irrégulier la saison dernière. Des difficultés qu’il a lui-même reconnu la semaine dernière lors du rassemblement avec l’Argentine avant de souligner son état d’esprit différent. « Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser ».

Laporta a ouvertement évoqué le retour de Messi

Et alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration à la fin de la saison, Joan Laporta veut le rapatrier au FC Barcelone. C’est du moins ce que le président du Barça affirmait cet été. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention » .

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une terrible nouvelle pour Leo Messi https://t.co/akkemUsZyM pic.twitter.com/6AiQFJcNy7 — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Le Barça ne pourrait pas rivaliser avec le PSG

Cependant, le FC Barcelone aurait-il seulement les moyens d’assumer financièrement parlant le retour de Lionel Messi et surtout de rivaliser avec le PSG, déterminé à garder ses services ? Pas vraiment à en croire Antonio Romero. « Le PSG va lui offrir un contrat de star que le Barça ne peut pas lui offrir en ce moment ».

Des tensions trop importantes avec Laporta ?