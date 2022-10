Foot - Mercato - PSG

Une offensive de Campos dans ce dossier XXL ? La réponse

A la recherche d’un attaquant pour épauler son trio de stars, le PSG s’intéresserait à Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus. Arrivé au sein du club de la Vieille Dame l’hiver dernier, l’international serbe affole les compteurs. Cependant, il n’y aurait toujours pas eu de contact entre les différentes parties du dossier.

Même si le PSG peut compter sur Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, Christophe Galtier aurait aimé un attaquant supplémentaire derrière Hugo Ekitiké, arrivé cet été. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir activé plusieurs pistes. Luis Campos s’est penché sur différents joueurs mais aucun dossier n’est allé à son terme.

De quoi contrecarrer les plans du PSG. Sur le prochain mercato, Luis Campos n’a donc d’autre choix que de chercher un attaquant. D’après les informations de calciomercato.com , le club de la capitale s’intéresserait à Dusan Vlahovic, le buteur de la Juventus.

Dušan Vlahović may have lacked a bit of sharpness in front of goal, but you can't fault his movement, link-up play, desire & work-rate. Most importantly, his partnership with Mitrović is developing nicely. Still only 22, a predator for years to come.pic.twitter.com/So4lBUbazU