Foot - Mercato - PSG

Campos connaît déjà la réponse pour ce transfert colossal

Publié le 1 octobre 2022 à 22h30 par Jules Kutos-Bertin

Mécontent de son premier mercato avec le PSG, Luis Campos s’est déjà mis en quête d’un attaquant pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier. Le club de la capitale s’intéresserait à Dusan Vlahovic. Cependant, l’international serbe n’envisagerait pas de quitter la Vieille Dame. Seule une saison sans Ligue des Champions pourrait changer la donne…

Arrivé au PSG cet été, Luis Campos a réalisé son premier mercato en tant que conseiller sportif du club de la capitale. Même si son bilan semble plutôt correct, Campos n’est pas convaincu de son travail. « Je ne suis pas satisfait du mercato, on n'a pas eu l'équilibre parfait. Il y a de la qualité dans l'effectif, mais ce n'est pas parfait. Il faut approcher la perfection, je pense que c'est grave pour nous (...) Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone », reconnaissait-il au micro de RMC .

Campos pense à Vlahovic…

Dans les manques, on retrouve notamment un attaquant. Même si Christophe Galtier a de quoi faire offensivement, il attendait un buteur supplémentaire pour permettre à ses stars de souffler. Dernièrement, Luis Campos a activé plusieurs pistes, dont une en Italie. D’après les informations de calciomercato.com , le PSG s’intéresserait à Dusan Vlahovic. Arrivé à la Juventus l’hiver dernier, l’international serbe a commencé très fort avant de marquer le coup sur les dernières semaines. Pas de quoi remettre en question son talent pour autant…

PSG : La punchline de Kimpembe sur son retour https://t.co/Yo1Wk7KUY2 pic.twitter.com/W1b2VRPyTh — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

… qui ne se voit pas quitter la Juventus