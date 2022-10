Foot - Mercato - PSG

Le PSG sous pression, une offre colossale arrive pour Skriniar

Publié le 2 octobre 2022 à 19h10 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 2 octobre 2022 à 19h13

En quête d’un défenseur central l’été dernier, le PSG s’est longuement penché sur le dossier Milan Skriniar sans jamais réussir à le faire venir. Même si Luis Campos espère toujours l’attirer l’hiver prochain, l’Inter Milan ne lâche rien et va lui proposer un salaire de 6,5M€ par an, accompagné d’une clause de résiliation avantageuse et du brassard de capitaine.

Juste après la fin du mercato, Christophe Galtier et Luis Campos expliquaient qu’ils voulaient absolument recruter un défenseur central. Avec la blessure de Presnel Kimpembe, qui va rater plus d’un mois de compétition, le PSG peut regretter d’avoir raté le coche dans le dossier Milan Skriniar.

L’avenir de Skriniar toujours indécis

Mais quelques mois après cet échec, le PSG devrait revenir à la charge. Luis Campos est toujours intéressé par le défenseur de l’Inter Milan, qui sera libre de tout contrat en juin 2023. Une aubaine pour le club de la capitale, qui économiserait un sacré chèque. Mais encore faut-il convaincre Skriniar de rallier le PSG…

L’Inter Milan veut blinder son joueur