Foot - Mercato - PSG

PSG : Les quatre options possibles de Skriniar sur le mercato

Publié le 30 septembre 2022 à 00h45 par La rédaction

Il aura été le plus gros feuilleton de l’été du côté du PSG. Milan Skriniar était l’une des priorités du club de la capitale, mais il est finalement resté à l'Inter Milan. Plusieurs options s'offrent désormais au défenseur slovaque : une prolongation de contrat, ou bien un départ pour le PSG, le Real Madrid ou Chelsea.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en juin 2023, Milan Skriniar aura beaucoup fait parler de lui durant ce dernier mercato. Priorité du PSG cet été, le défenseur slovaque dispose encore de plusieurs possibilités d’ici cet hiver.

Transferts : Une opération à 100M€ pourrait plomber le mercato de Campos https://t.co/YFlI2VkPak pic.twitter.com/FJTNR7s5Es — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Prolonger avec l’Inter

En grand danger dans le dossier Skriniar, l’Inter pourrait perdre son joueur gratuitement lors du prochain mercato puisqu'il arrive donc en fin de contrat au mois de juin. Le club milanais ferait de tout son possible pour pouvoir prolonger son défenseur. Mais les Nerazzurri devront se méfier de plusieurs clubs qui pourraient venir à la charge au mois de janvier.

Le PSG, le Real et Chelsea s’intéressent à Skriniar