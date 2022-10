Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà comment Campos a manqué le coche pour Fofana

Publié le 1 octobre 2022 à 23h00 par Jules Kutos-Bertin

Pisté par le PSG qui souhaitait renforcer son milieu de terrain cet été, Seko Fofana a fini par prolonger son contrat avec le RC Lens. A l’origine de ce dossier, Florent Ghisolfi, le directeur sportif lensois, se félicite de ce gros coup, conscient que le club nordiste envoie « un signal fort ».

Même si le PSG a mis la main sur Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, ou encore Carlos Soler, Luis Campos aurait apprécié faire venir un milieu de terrain supplémentaire. Parmi les pistes privilégiées de Luis Campos, on retrouve Seko Fofana. Auteur d’une saison éblouissante avec le RC Lens, l’international ivoirien avait tapé dans l’œil de la direction parisienne. Même si les Sang et Or voulaient absolument conserver leur capitaine, une grosse offre du PSG aurait été difficile voire impossible à refuser pour le club nordiste.

Le PSG a pensé à Fofana

Malgré l’intérêt, le PSG n’est jamais passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Résultat, Seko Fofana, aussi suivi par d’autres écuries dont l’OM, a décidé de prolonger son contrat avec le RC Lens. Une prolongation en grande pompe qui a fait le bonheur de tous les supporters et bien entendu de la direction lensoise. Interrogé sur ce gros coup du mercato, Florent Ghisolfi, le directeur sportif du RC Lens, s’en réjouit encore. Pourtant, le PSG aurait pu mettre la main sur le milieu de terrain. « Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation » a-t-il déclaré à Foot Mercato . Il en a remis une couche dans un entretien à L'Equipe.

Il y a un mois, Bollaert, éclairé par les cœurs lensois, immortalisait la prolongation de son capitaine Seko Fofana 🎇❤️💛Un moment inoubliable 🤩 #RCLens pic.twitter.com/752OxevvBx — La beauté du public lensois (@lbpubliclensois) September 30, 2022

