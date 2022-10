Foot - Mercato - PSG

Campos peut avoir des regrets, un coup du mercato était disponible

Publié le 1 octobre 2022 à 18h00 par Dan Marciano

A la recherche de profils capables de renforcer le milieu de terrain lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait coché le nom de Seko Fofana, qui sortait d'une excellente saison avec le RC Lens. Le conseiller sportif du PSG s'était renseigné sur sa situation, sans approfondir ce dossier. Et pourtant, le club nordiste était enclin à se séparer de son joueur, qui a depuis prolonger son contrat.

Cet été, six recrues ont posé leurs valises à Paris, dont quatre milieux de terrain : Vitinha, Renato Sanches, Carlos Soler et Fabian Ruiz. Mais ces joueurs n'étaient pas les seuls présents sur la short-list de Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Comme confirmé par le RC Lens , le club de la capitale avait également pensé à Seko Fofana pour renforcer ce secteur de jeu.

« Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation »

Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato , Florent Ghisolfi a confirmé l'intérêt du PSG pour Seko Fofana, auteur d'une très bonne saison sous le maillot du RC Lens. Mais comme l'a annoncé le directeur sportif du club nordiste, Campos n'est jamais passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Dommage, puisque le RC Lens semblait prêt à le vendre lors du dernier mercato estival. « Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation » a déclaré Ghisolfi.

Le RC Lens était prêt à vendre Fofana

Il y a quelques jours, Franck Haise avait également annoncé que Seko Fofana aurait pu quitter le RC Lens pour rejoindre un club plus huppé. « Si un très gros club arrivait avec une grosse offre et un bon projet, on aurait pu le perdre au dernier moment. (…) Il aurait pu partir, mais il est très heureux » avait déclaré le coach des Sang et Or.

Fofana a prolongé, Campos peut avoir des regrets