Foot - Mercato - PSG

PSG : Campos avait la porte ouverte pour Seko Fofana

Publié le 25 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG s’est considérablement renforcé au milieu de terrain. Et parmi les pistes explorées, Luis Campos s’était notamment penché sur Seko Fofana. Finalement, l’Ivoirien est resté au RC Lens, où il a d’ailleurs prolongé son contrat. Pour autant, si le PSG avait réellement voulu recruter Fofana, cela était bien possible…

Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Carlos Soler… Les nouveaux sont nombreux au milieu de terrain pour le PSG. Cela a été un grand chantier de l’été pour Luis Campos et le Portugais s’est démené pour entourer au mieux Marco Verratti. Les pistes ne manquaient d’ailleurs pas pour le club de la capitale. Il avait notamment été question d’un intérêt du PSG pour Seko Fofana. L’opération ne s’est finalement pas réalisée avec le joueur du RC Lens. Il y avait pourtant une ouverture.

« Il aurait pu partir »

Pour RMC , Franck Haise est revenu sur le mercato estival de Seko Fofana. Et l’entraîneur du RC Lens a alors expliqué : « Si un très gros club arrivait avec une grosse offre et un bon projet, on aurait pu le perdre au dernier moment. (…) Il aurait pu partir, mais il est très heureux ».

« Si Paris avait voulu faire Seko »