PSG : Une recrue de Campos s’enflamme encore pour son transfert

Publié le 23 septembre 2022 à 23h10 par Pierrick Levallet

Débarqué au PSG en provenance du FC Porto, Vitinha s’est rapidement intégré dans le groupe parisien et dans le onze de Christophe Galtier. D’ailleurs, le milieu de terrain portugais semble particulièrement satisfait d’avoir signé pour le club de la capitale, qu’il considère comme un rêve devenu réalité.

S’il estime son mercato incomplet, Luis Campos a tout de même réalisé des coups intéressants cet été. Certaines recrues se sont d'ailleurs rapidement intégrées, comme Vitinha qui s'est fait une place dans le onze de Christophe Galtier aux côtés de Marco Verratti. D’ailleurs, le milieu de terrain portugais est particulièrement satisfait de sa signature chez les champions de France, qu’il considère comme un rêve.

«C’était la concrétisation d’un rêve»

« Ma signature au PSG ? C’était la concrétisation d’un rêve, une étape que j’ai toujours rêvé de franchir. Après une saison quasi parfaite au FC Porto, je me retrouve à jouer pour l’un des meilleurs clubs du monde. Et n’importe quel enfant ou jeune joueur qui débute sa carrière rêve d’arriver à ce niveau » a-t-il confié dans un nouvel entretien pour les médias du PSG.

«C'est un début parfait»