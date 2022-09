Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après l’échec Skriniar, Campos tient sa revanche

Publié le 23 septembre 2022 à 23h15 par Axel Cornic

Cet été, Luis Campos s’est peut-être un peu trop concentré sur Milan Skriniar et se retrouve désormais face à un énorme problème. Le Paris Saint-Germain ne compte en effet pas beaucoup de défenseurs centraux de métier, mais une superbe occasion pourrait bien se présenter au cours des prochains mois.

Il y a un gros problème en défense au PSG ! Avec seulement véritables défenseurs centraux de métier, Christophe Galtier n’a pas beaucoup de cordes à son arc et Luis Campos devra absolument y remédier le plus tôt possible.

Transferts - PSG : Skriniar a fixé des exigences colossales pour le mercato https://t.co/ToFONS6Jzl pic.twitter.com/I13Pss2Ztq — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Après Skriniar, au tour de Stefan de Vrij ?

Cela pourrait bien arriver avec Stefan de Vrij. Le coéquipier de Milan Skriniar, qui a filé entre les doigts du PSG lors du dernier mercato, s’approche de la fin de son contrat à l’Inter et plusieurs médias ont évoqué un certain intérêt de la part de Campos.

Aucune prolongation au programme