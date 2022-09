Foot - Mercato - PSG

PSG : Le nouveau crack de Galtier reçoit un message

Publié le 25 septembre 2022 à 04h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il fait partie des nouveaux espoirs très prometteurs issus du centre de formation du PSG, Warren Zaïre-Emery est appelé à faire de grandes choses à l’avenir avec son club formateur. C’est en tout cas ce que lui prédit Tanguy Kouassi, l’ancien défenseur central du PSG.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Warren Zaïre-Emery est probablement l’un des visages du futur au PSG. Le jeune milieu de terrain, qui a signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2025 en juillet dernier, plait d’ailleurs beaucoup à Christophe Galtier qui a tout fait pour le conserver cet été.

Transferts - PSG : Kouassi interpelle le nouveau crack de Galtier https://t.co/wnrjv3mOjl pic.twitter.com/Xy33iWNwRN — le10sport (@le10sport) September 23, 2022

Zaïre-Emery, retenu dans les dernières heures du mercato

L’EQUIPE a récemment révélé que Luis Campos et Christophe Galtier avaient finalement bloqué le départ en prêt de Warren Zaïre-Emery dans les dernières heures du mercato estival alors que tout était ficelé pour son prêt au RC Lens. L’entraîneur et le conseiller sportif du PSG souhaitent pouvoir s’appuyer sur lui dès cette saison, et ils ne sont pas les seuls à croire en Zaïre-Emery.

Kouassi valide Zaïre-Emery