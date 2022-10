Foot - Mercato - PSG

PSG : Les confidences du RC Lens sur le feuilleton Seko Fofana

Publié le 2 octobre 2022 à 12h15 par Thibault Morlain

Au terme d’un marché des transferts agité, Seko Fofana a fini par prolonger son contrat avec le RC Lens. L’Ivoirien avait pourtant la possibilité de rejoindre des clubs plus huppés, l’instar notamment du PSG où Luis Campos était intéressé. Fofana est donc resté chez les Sang et Or, où on est revenu sur ce gros feuilleton de l’été.

Entre Seko Fofana et le RC Lens, c’est une belle histoire qui dure depuis l’été 2020. Et elle va continuer encore un certain temps. En effet, cet été, l’Ivoirien a prolongé son contrat. Le voilà désormais lié jusqu’en 2025 avec les Sang et Or. Un choix fort de la part de Fofana qui était courtisé notamment par le PSG.

« Notre Ibrahimovic à nous »

Et ce dimanche, pour L’Equipe , Florian Ghisolfi, directeur sportif du RC Lens, s’est confié sur cette belle histoire avec Seko Fofana et sa récente prolongation. Il a alors expliqué : « C'est bien une histoire de fou. À l'époque, on n'avait pas le même statut. C'était le joueur qui allait nous faire passer un cap, valider notre projet du maintien. Notre Ibrahimovic à nous. Chaque été, les gens attendaient son départ. Là, il va faire une saison de plus. C'est un signal fort ».

« Cela veut dire que le club est capable de garder un des meilleurs milieux de la L1 »