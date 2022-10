Foot - Mercato

Transferts : Le PSG a essuyé un énorme échec sur le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 05h30 par Thomas Bourseau

Luis Campos semblait avoir la ferme intention de mettre la main sur Seko Fofana au cours du dernier mercato estival. Finalement, le conseiller football du Paris Saint-Germain n’a pas pu parvenir à ses fins en raison de son approche. Explications.

Pendant une grande partie du mercato estival, Luis Campos a fait du renfort de l’entrejeu du PSG une véritable priorité. En attestent les arrivées de Vitinha, de Renato Sanches ou encore de Fabian Ruiz. Cependant, l’international espagnol a débarqué à la toute fin du marché des transferts lorsqu’en parallèle, le conseiller football du Paris Saint-Germain semblait travailler sur l’opération Seko Fofana.

«Si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l’action…»

En effet, comme l’OM ou encore l’OL et sans oublier certains clubs européens, le PSG se serait penché sur la situation de Seko Fofana à l’intersaison. Et ce n’est pas Florent Ghisolfi qui affirmera le contraire. Pour Foot Mercato , le directeur sportif du RC Lens a fait passer le message suivant. « Il y avait des clubs sur Seko cet été. Probablement que si le PSG avait passé le stade de l'intérêt pour passer concrètement à l'action, on ne serait pas en train de parler de sa prolongation ».

