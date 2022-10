Foot - Mercato - PSG

PSG : Galtier est déjà en danger sur le mercato hivernal

Publié le 1 octobre 2022 à 17h30 par Hugo Chirossel

À 16 ans, Warren Zaïre-Emery attire déjà l’attention. Attendu en prêt du côté du RC Lens en fin de mercato, Luis Campos et Christophe Galtier avaient finalement décidé de le conserver au dernier moment. Cela ne pourrait être que partie remise, car Lorient serait également intéressé à l’idée de s’attacher ses services cet hiver.

Warren Zaïre-Emery est l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Paris Saint-Germain. Âgé de 16 ans, le milieu de terrain a signé son premier contrat professionnel en juillet dernier, jusqu’en 2025. Il a même pu savourer ses premières minutes en Ligue 1 au mois d’août, lors de la victoire face à Clermont (0-5). Il avait alors reçu les éloges de son entraîneur Christophe Galtier.

Galtier très élogieux envers Zaïre-Emery

« Warren est un joueur très sérieux et il a été très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes en Ligue 1. Je crois que c'est un des plus jeunes joueurs du PSG à jouer en Championnat. C'est important de joindre l'acte à la parole. La formation parisienne est d'un très haut niveau et faut que ces jeunes se sentent concernés », avait confié l’entraîneur du PSG. Tanguy Kouassi, ancien défenseur parisien aujourd’hui à Séville, s’était également exprimé à son sujet : « Vous avez vu le petit jeune (Warren Zaïre-Emery) ? Je le trouve très bon. Il peut faire beaucoup de choses avec Paris . »

🔴🔵 Le FC Lorient lorgne sur Warren Zaïre-Emery Le club merlu (3eme de L1) souhaiterait, dans le cadre d’un prêt, s’attacher les services du titi cet hiver. #PSG pic.twitter.com/aMXJ2pxeee — Saber Desfarges (@SaberDesfa) October 1, 2022

