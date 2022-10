Foot - PSG

PSG/Real Madrid: Florentino Pérez lâche un gros tacle à Al-Khelaïfi

Alors que le dossier Mbappé a accentué les tensions entre le PSG et le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez sont toujours en froid à cause du projet de la Super League, soutenu par le président du club espagnol. Ce dimanche, ce dernier n’a pas manqué de glisser un tacle au Qatari.

Entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez, à la tête respectivement du PSG et du Real Madrid, ce n’est pas l’amour fou, et la fin du feuilleton Mbappé n’a pas mis un terme aux tensions entre les deux hommes qui sont en total désaccord concernant la Super League. Si le président merengue est favorable au projet, le patron du PSG affiche une position radicalement différente et n’hésite pas à le faire savoir.

Également à la tête de l’ECA, l'Association européenne des clubs, Nasser Al-Khelaïfi a récemment glissé un tacle à Florentino Pérez. « C’est étrange que le Real Madrid célèbre le fait de gagner la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition de clubs du monde », a-t-il déclaré.

🗣️ Florentino Perez: "The president of the ECA, Al Khelaifi, said that Real Madrid launched the Super League because they're afraid of the competition. We still have to remind him who Real Madrid is, the most successful club in history." pic.twitter.com/yif3mkU17s