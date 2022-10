Foot - PSG

PSG : Neymar prend une décision polémique, les raisons dévoilées

Publié le 2 octobre 2022 à 01h00 par Pierrick Levallet

Depuis quelques heures, Neymar fait les frais d’une nouvelle polémique, politique cette fois. La star du PSG a donné son soutien à Jair Bolsonaro pour les élections présidentielles brésiliennes sur les réseaux sociaux. Mais derrière cet appui, il y aurait un intérêt particulier aux yeux de Neymar, qui serait d’ordre économique.

S’il est rayonnant sur le terrain depuis le début de saison, Neymar enchaîne également les polémiques. La star du PSG doit notamment gérer ses relations avec Kylian Mbappé, qui semble particulièrement tendues depuis le dernier mercato. Mais Neymar a également créé la polémique en affichant son bord au niveau politique.

Neymar soutient Bolsonaro

Sur son compte TikTok , Neymar s’est affiché en adhérant aux paroles d’une chanson qu’une incite les Brésiliens à aller voter pour Jair Bolsonaro lors des élections présidentielles. Sur la mélodie, on peut entendre : « Vote, vote et confirme, le 22, c’est Bolsonaro. » Un soutien de poids pour le chef d’état d’extrême droite, qui n’a pas plu à tout le monde. Et les raisons viennent d’être dévoilées.

Un intérêt économique derrière ce soutien ?

Interrogé par RMC Sport , le spécialiste en géopolitique du sport Jean-Baptiste Guegan a affirmé que Neymar avait des intérêts économiques derrière ce soutien : « Pour Neymar, il y a un côté opportuniste. On sait que c’est un conservateur et qu’il a eu un entretien avec ses représentants et Bolsonaro pour la question fiscale. [...] Il ne vit plus au Brésil. Il fait partie des catégories les plus favorisées du pays. De fait, il n’a pas tendance à oublier d’où il vient mais plutôt à regarder où il vit. Il fait partie de ceux qui ont les revenus les plus élevés au Brésil. Il va donc aller vers ceux qui fiscalement et économiquement vont dans son sens. »

« Avec Lula, son cas fiscal sera traité autrement »