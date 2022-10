Foot - PSG

Nice sort du silence sur la polémique Galtier et lâche ses vérités

Publié le 1 octobre 2022 à 21h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 1 octobre 2022 à 21h17

À l’OGC Nice, l’aventure de Christophe Galtier s’est plutôt mal terminée. Mais maintenant qu’il est au PSG, l’entraîneur français fait l’objet d’une nouvelle polémique en Côte d’Azur concernant sa gestion du ramadan. Jean-Pierre Rivère, le président du club niçois, a d’ailleurs été interrogé sur le silence. Et il a souhaité calmer le jeu.

Depuis son arrivée au PSG, Christophe Galtier enchaîne les polémiques. Et le nouveau scandale dans lequel il est impliqué concerne son passage à l’OGC Nice. Sur RMC Sport ce mercredi, l’ancien directeur du football Julien Fournier faisait d’énormes révélations sur l’actuel entraîneur parisien : « Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot. » Ce clash porterait notamment sur la religion.

PSG : Galtier gêné par le ramadan ? La réponse https://t.co/YYY2KboLod pic.twitter.com/v2c2ujYqTE — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Galtier gêné par le ramadan ?

Comme révélé par L’Equipe , Christophe Galtier aurait alimenté les tensions à l’OGC Nice avec sa gestion du ramadan. « Gêné » que cette période tombe pendant une passe de difficultés sportives, Christophe Galtier aurait tenté de convaincre les musulmans de son ancien effectif de ne pas jeûner, chose qui n’a pas plu à Julien Fournier.

Nice calme le jeu