Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi… Christophe Galtier justifie ses choix forts

Publié le 2 octobre 2022 à 09h30 par Bernard Colas

Ce samedi, Christophe Galtier a décidé de se passer des services de Kylian Mbappé au coup d’envoi du match contre Nice (2-1). À l’inverse, Lionel Messi était bien présent et a disputé la quasi-totalité de la rencontre. Une gestion sur laquelle est revenu l’entraîneur du PSG après le coup de sifflet final.

Le PSG a de nouveau pu compter sur ses stars ce samedi pour battre l’OGC Nice (2-1) sur la pelouse du Parc des Princes. Aligné d’entrée, Lionel Messi s’est illustré sur coup franc pour donner l’avantage au sien, mais Gaëtan Laborde a permis à son équipe de reprendre en espoir en égalisant dès le retour des vestiaires, incitant Christophe Galtier à appeler Kylian Mbappé. Laissé sur le banc pour souffler, l’international français a rapidement trouvé le chemin des filets après son entrée en jeu. À l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a justifié ses choix concernant Kylian Mbappé et Lionel Messi.

« J’ai discuté avec lui et il m’a semblé opportun de ne pas le faire démarrer »

« Il y a une question de gestion pour tout l’effectif. Concernant Kylian, il a pris un choc sur la hanche face au Danemark. Il est revenu mercredi à Paris après 48 heures de repos. Sa douleur s’est réveillée jeudi et il conservait un hématome au niveau de la hanche. J’ai discuté avec lui et il m’a semblé opportun de ne pas le faire démarrer puisqu’il avait cette appréhension. D’autant plus qu’il est concentré sur le match d’après. J’ai pu apprécier le fait qu’il soit resté disponible pour l’équipe. J’ai eu une discussion avec lui », confie Galtier, relayé par CulturePSG .

« Il m’a dit qu’il était capable de tenir sa place et n’avait pas besoin de souffler »