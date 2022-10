Foot - PSG

Nice réagit à l'énorme bombe lâchée sur Galtier

Publié le 1 octobre 2022 à 21h30 par Dan Marciano

La tension est montée d'un cran entre Christophe Galtier et Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice. Ce dernier a porté de lourdes accusations à l'encontre de l'actuel entraîneur du PSG. Mais ce samedi le président du club azuréen, Jean-Pierre Rivère a tenu à dédramatiser la situation, tout en confirmant des tensions entre les deux hommes.

Mardi soir, Julien Fournier a surpris en s'exprimant sur sa relation avec Christophe Galtier. « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot » avait déclaré l'ancien directeur du football de l'OGC Nice au micro de l' After. Une sortie virulente à laquelle Christophe Galtier a répondu en conférence de presse. « Je ne suis pas surpris de de la manière donc c’est exprimé. Quand on est l’entraineur du PSG, il y a une exposition, je ne veux pas m’épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit. Ma fonction fait qu’automatiquement, on crée des débats les uns après les autres » a lâché l'actuel entraîneur du PSG.

Le ramadan au cœur de la polémique ?

Mais quelles sont les origines de ce conflit ? Selon L'Equipe , les deux hommes ont eu des divergences lors de leur passage à l'OGC Nice, notamment sur la gestion des joueurs lors de la période du ramadan. Christophe Galtier aurait demandé aux musulmans de l'effectif de ne pas jeûner afin de ne pas altérer leurs performances sportives. Ce qui aurait profondément irrité Julien Fournier. Président de l'OGC Nice, Jean-Pierre Rivère s'est exprimé sur le clash entre les deux hommes.

« Oui il y a eu des tensions entre les deux hommes »

« Oui il y a eu des tensions entre les deux hommes. J'étais à leurs côtés donc je pouvais le savoir. Vous savez, lorsqu'une saison est compliquée, ça crée des tensions dans le club, ça peut créer des tensions entre deux hommes. Mais honnêtement, il n'y a aucune matière pour créer la polémique. J'ai eu Julien tout à l'heure, il m'a dit "j'ai peut-être été maladroit", mais pour moi il n'y a pas de sujet. Cette histoire va se dégonfler toute seule. Il n'y a pas de quoi en faire un évènement » a-t-il déclaré au micro de Canal +, avant le match face au PSG.

