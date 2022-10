Foot - PSG

PSG : Galtier gêné par le ramadan ? La réponse

Publié le 1 octobre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Christophe Galtier se trouve au cœur d’une nouvelle polémique liée à sa gestion du ramadan et des joueurs musulmans l’an dernier à l’OGC Nice, les proches de l’entraîneur du PSG assurent sa défense et viennent répondre frontalement aux attaques de Julien Fournier à ce sujet.

La bombe a été lâchée mercredi soir sur RMC Sport par Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGC Nice : « Les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient, dès le début de la saison, chaotiques. Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot » , a expliqué Fournier sur l’entraîneur du PSG.

Galtier critiqué pour sa gestion du ramadan

L’EQUIPE a dévoilé les raison du clash entre le deux hommes, et Galtier serait en partie pointé du doigt pour sa gestion du ramadan la saison passée à l’OGC Nice. L’actuel entraîneur du PSG aurait notamment insisté auprès de certains musulmans de son effectif afin qu’ils ne jeûnent pas pendant le ramadan, ce qui aurait choqué Fournier. Mais qu’en est-il vraiment ?

« Il n’a jamais incité un joueur à ne pas faire le ramadan »