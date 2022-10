Foot - PSG

PSG : Frustré, Hugo Ekitike attend Christophe Galtier

Publié le 1 octobre 2022 à 16h30 par Arnaud De Kanel

En manque crucial de temps de jeu au PSG, Hugo Ekitike commence à s'impatienter. Son entourage assure qu'il ne serait pas agacé et qu'il prendrait son mal en patience afin de saisir la première opportunité qui se présentera à lui. De plus, il aimerait prolonger son aventure parisienne.

Prêté avec option d'achat par le Stade de Reims, Hugo Ekitike n'a disputé que 66 minutes avec le PSG de Christophe Galtier en ce début de saison. Mais son implication durant les entrainements devrait pousser le coach parisien à composer avec lui pour la rencontre face à l'OGC Nice. Dans son entourage, on calme le jeu et on assure que le jeune attaquant attend patiemment d'avoir sa chance.

Mercato - PSG : Campos doit une fière chandelle à Mbappé pour cette recrue https://t.co/WQplk7KgbC pic.twitter.com/20B59uXRU1 — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Ekitike frustré mais pas agacé

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son arrivée, Hugo Ekitike n'a pas l'occasion de disputer beaucoup de minutes. Il commencerait à se montrer impatient au sein du vestiaire sans pour autant faire preuve de signes d'agacement d'après son entourage contacté par L'Equipe . Son mécontentement résiderait dans le jugement que peuvent lui attribuer les supporters parisiens en raison de ses grandes ambitions. Le joueur de 20 ans préfère s'armer de patience et verbalise sa frustration dans le vestiaire car il veut que l'environnement du PSG lui permette de montrer ce dont il est capable. Il veut s'imposer et sa volonté d'acheter un logement en région parisienne le prouve.

Enfin titulaire face à Nice ?