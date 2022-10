Foot - PSG

PSG : Après le mercato, la mission prioritaire de Campos dévoilée ?

Publié le 1 octobre 2022 à 12h00 par Amadou Diawara

Arrivé au PSG en tant que conseiller football, Luis Campos a frappé fort lors du dernier mercato estival en étoffant le plus possible l'effectif de Christophe Galtier. Alors que le marché a fermé ses portes, Luis Campos serait focalisé sur deux autres tâches actuellement : l’organisation et la gestion du secteur sportif au quotidien.

Pour pallier le départ du directeur sportif Leonardo, remercié, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Campos. Nommé en tant que conseiller football, le Portugais a géré le mercato estival parisien. En effet, Luis Campos a renforcé l'effectif de Christophe Galtier, en bouclant les transferts de Nordi Mukiele, Renato Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz et de Carlos Soler.

Un nouveau rôle pour Luis Campos dans l'entre-deux mercato

De surcroit, Luis Campos a fait un énorme ménage dans l'effectif de Christophe Galtier. Avec l'aide d'Antero Henrique, le conseiller football du PSG a trouvé un point de chute à tous les indésirables du coach parisien, dont Mauro Icardi, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer.

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, Luis Campos se concentrerait désormais sur deux autres tâches. A en croire Goal , le conseiller football du PSG s'occuperait maintenant de l’organisation et la gestion du secteur sportif au quotidien en priorité. Et pour mieux assimiler « son environnement et les attentes autour du PSG » , Luis Campos se serait tourné vers des anciens joueurs et entraîneurs du club, et même certains supporters qu'il connait. En effet, le dirigeant portugais aurait pris le temps de les rencontrer pour discuter avec eux.

