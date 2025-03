Transfert à 50M€ : Le PSG a trouvé mieux que Mohamed Salah !

La rédaction

Arrivé pour 50 M€, Ousmane Dembélé est en train de justifier son transfert avec une saison exceptionnelle. Avec 26 buts et 6 passes décisives en 33 matchs, il impressionne. Rio Mavuba le place même devant Mohamed Salah, soulignant son évolution et son impact dans les moments clés, à quelques jours du choc contre Liverpool.

Arrivé au PSG durant le mercato 2023/2024 pour 50 M€, Ousmane Dembélé avait connu une première année mitigée dans la capitale, avec seulement 6 buts en 42 matchs. Mais cette saison, l’ancien joueur du FC Barcelone affiche un tout autre visage. Dembélé compte déjà 26 buts et 6 passes décisives en 33 rencontres, de quoi emballer certains observateurs.

Dembélé meilleur que Salah ?

Ces bonnes prestations lui valent de belles éloges de la part de Rio Mavuba. «Entre Salah et Dembélé ? Aujourd'hui, je prends Ousmane Dembélé. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de franchir un palier et il est plus jeune. Mais même dans une logique d'entraîneur, je prends quand même Dembélé, car il arrive à être décisif, même dans les moments clés.» a expliqué l’ancien Lillois dans Téléfoot.

18 buts sur 26 ont été inscrits en 2025

La forme d’Ousmane Dembélé se confirme surtout ces derniers mois : 18 de ses 26 buts cette saison ont été inscrits en 2025 (13 matchs joués). Des statistiques qui en font l’un des joueurs les plus en forme du monde à seulement quelques jours de recevoir le Liverpool de Mohamed Salah en Ligue des champions.