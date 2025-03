Greenwood - OM : Malaise en interne, De Zerbi doit intervenir

La rédaction

Mason Greenwood connaît une phase plus compliquée à l'OM. Bien qu'il soit actuellement deuxième meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 réalisations, le joueur rencontre des difficultés d'intégration, ce qui crée un malaise au sein du vestiaire. Roberto De Zerbi, l'entraîneur marseillais, a rappelé à Greenwood qu'il devait continuer à progresser pour répondre aux attentes élevées placées en lui.

Arrivé cet été à l'OM, Mason Greenwood a impressionné dès ses premières apparitions. En 23 matchs disputés avec l'OM, l'ancien attaquant de Manchester United a marqué 14 buts et délivré 3 passes décisives. Cependant, tout n'est pas parfait dans son aventure marseillaise.

Un malaise dans le vestiaire ?

D’après les informations de La Provence, l'intégration de Greenwood dans le vestiaire marseillais est plus compliquée que prévu. Le buteur de l'OM aurait du mal à se fondre pleinement dans le collectif, et des reproches ont déjà été formulés à son égard, notamment par Roberto De Zerbi et Medhi Benatia, concernant ses difficultés d'adaptation.

Des prestations insuffisantes ?

Bien que Greenwood continue de marquer pour l'OM, ses dernières prestations n’ont pas été à la hauteur des attentes. De Zerbi a fait part de ses attentes en conférence de presse : «Il ne doit pas se contenter de ce qu'il réalise actuellement. Il doit toujours chercher à en faire plus. Il a des qualités techniques exceptionnelles, mais aussi des qualités morales, car c'est un garçon intelligent.»